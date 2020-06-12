Туристичне Прикарпаття. Інфографіка

З настанням літа кожен думає про відпочинок. Багато хто їде в Карпати, щоб помилуватися красою гір, подихати чистим повітрям, покупатися в гірських річках. На Прикарпатті є багато місць для відпочинку, екскурсій та подорожей самостійно.

Відтак Укрінформ підготував інфографіку про туристичні місця Прикарпаття, які варто відвідати цього літа.

Верховина

Селище лежить на висоті 620 метрів над рівнем моря, в межах гірського масиву Чорногора, який об’єднує Говерлу, Петрос і Піп Іван, висота яких – не менше двох кілометрів.

Через Верховину протікає одна з найкрутіших річок Чорний Черемош по якій можна робити сплав на байдарках або надувних човнах. Крім того тут можна порибалити, сходити в ліс за грибами та ягодами, покататися на конях, велосипедах.

Також у Верховині можна відвідати Музей гуцульської магії, відправитися на Скелі Довбуша або в хату-музей «Тіні забутих предків», відвідати Верховинський національний природний парк та піднятися на гору Піп Іван.

Косів

Один з найвідоміших карпатських курортів розмістився біля підніжжя буковинських Карпат. Сприятливий клімат Косова, невелика і чиста річка Рибниця і відсутність промислових об`єктів – ідеальні для зеленого туризму.

Особливою популярністю користується Косівський базар, відомий далеко за межами Гуцульщини. Тут можна знайти багатющий вибір керамічного посуду, килимів, вишиванок, виробів із заліза, шкіри та хутра.

У місті та його околицях туристам пропонують на вибір: готелі, бази відпочинку, пансіонати, приватний сектор на будь-який смак.

Також можна відвідати національний парк «Гуцульщина», музей Струтинського, музей визвольних змагань Карпатського краю,музей народного мистецтва та побуту, водограй «Косівський Гук», вали колишнього замку.

Шешори

За півгодини їзди від Косова розташоване село Шешори, яке відоме своїми водоспадами і музичними фестивалями.

Місцеві господарі пропонують своїм гостям весь набір послуг, включно з басейном і сауною, а головне – неповторну гуцульську кухню.

В Шешорах варто відвідати озеро Лебедин, урочище Петричіла, водоспади Великий та Малий Гук, Сріблясті водоспади, алею з американської сосни часів Австро-Угорщини,

фестиваль етнічної музики та лендарту «Шешори».

Яремче

Невеличке та затишне прикарпатське містечко розташоване в гірській мальовничій улоговині на березі річки Прут. Тут можна побачити на власні очі багато традиційного, відчути справжній гуцульський дух й поринути в культуру мальовничого краю. Через гостинність місцевих мешканців, їхню любов до природи та ближнього давня таємниця старих гір стає доступною для кожного туриста.

В Яремче варто побачити водоспад «Пробій», підвісний міст над Прутом, заповідник з дикими тваринами, перевал «Переслоп». Крім того тут є старовинні дерев'яні храми XVII-XVIII століть, виконані у колоритному місцевому архітектурному стилі, а також Музей етнографії та екології та Ресторан «Гуцульщина», який зведений без єдиного цвяха.

Яблуниця

Село Яблуниця розташоване за 35 кілометрів від міста Яремче. Через велику кількість схилів, Яблуниця є одним із найпопулярніших курортів на Прикарпатті.

У межах цього населеного пункту, на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей, розташований один з головних перевалів Українських Карпат – Яблуницький. З перевалу відкриваються гарні краєвиди на вершини гір Синяк, Хом'як, Довбушанка, Говерла, Петрос, Близниці.

З Яблуниці беруть свій початок численні туристичні маршрути по Карпатах. У складі групи можна здійснити сходження на вершини гір Петрос, Говерла, Магура, Хом'як. Також в селі є Церква Успіння Пресвятої Богородиці XVIII століття.

Вигода

В Долинському районі розташоване карпатське селище Вигода, де збереглася унікальна для України вузькоколійна залізниця , яка почала будуватися для транспортування лісу бароном Леопольдом Поппером в кінці ХІХ ст.

У Вигоді варто проїхатись «Карпатським трамваєм», під час подорожі яки можна відвідати гідрологічну пам’ятку природи загальнодержавного значення заповідник Ширковець, скуштувати цілющої мінеральної води з джерела Нафтуся та найчистішої в Карпатах води з гірського джерела Дюзркач та купатися у гірських водоспадах Мізунки.

Також варто відвідати Центр спадщини Вигодської вузькоколійки, урочища Шандра та Цапове, купатися у Вигодському водоспаді, дегустаційний екскурс у медоварню «Чорна бджола», відвідування овечої ферми із сироварнею «Дубовий Кут» у селі Новий Мізунь, «Доброї» еко-ферми свійських тварин та еко-ферми «Вікінги Карпат» у селі Шевченкове.

Сколе

Невеличке провінційне містечко районного значення Сколе належить до Львівської області. Історичний центр Бойківщини, занесений до Списку історичних населених місць України. У поселенні зосереджена велика кількість архітектурних та природних пам'яток.

В Сколе можна побачити водоспади «Кам'янка (Ключ)» та «Гуркало», Мертве озеро. Відвідати Національний природний парк «Сколівські Бескиди», Костел Семи Печалей кінця XIX ст., Палац баронів Грьодлей, Палац Кінскі, Печерний монастир XIII-XVI ст., знамениті Скелі Довбуша та інше.

Манява

Село Манява – одне з визначних місць Прикарпаття.

Тут розташований Манявський скит – оборонний монастир, заснований на початку XVII ст. Йовом Княгиницьким. Неподалік від монастиря є скеля Блаженний камінь і цілюще джерело, з якого колись і почалася історія скиту.

За п’ять кілометрів від села розташований один з найвищих водоспадів Карпат – Манявський. Висота падіння води сягає тут 18 метрів. Ті, хто не боїться крижаної води, можуть зануритися у ванну під водоспадом – вважається, що ця процедура омолоджує.