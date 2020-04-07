Відомі люди, які одужали від Covid-19. Інфографіка

Пандемія коронавірусу стрімко шириться світом. Самоізоляція, усвідомленість та дотримання рекомендацій медиків мінімізують шанси захворіти на коронавірус. Укрінформ зібрав імена відомих людей, які одужали від Covid-19.

12 березня стало відомо, що американський актор Том Генкс і його дружина Ріта Вілсон заразилися новим коронавірусом SARS-CoV-2 під час роботи в Австралії, де Генкс знімався у фільмі про Елвіса Преслі. 28 березня стало відомо, що вони одужали та повернулися до Штатів.

23 березня стало відомо, що у принца Чарльз, сина королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, діагностували коронавірус COVID-19, він одужав після COVID-19 та вийшов із режиму самоізоляції 30 березня 2020 року.

13 березня у дружини прем’єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо діагностували COVID-19. 29 березня 2020 року вона одужала від коронавірусу.

19 березня Князь Монако Альберт ІІ отримав позитивний результат на COVID-19. 31 березня стало відомо, що він поборов хворобу та повертається до родини.

Коронавірус у Ідріса Ельби виявили 4 березня. Про те, що у зірки та його дружини більше немає симптомів COVID-19 стало відомо 1 квітня 2020 року.