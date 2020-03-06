Катастрофа МН17 у цифрах і фактах. Інфографіка

17 липня 2014 року, у небі над селом Грабове Донецької області був збитий літак Боїнг-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Загинули 298 осіб - 283 пасажира літака і 15 членів екіпажу. Серед загиблих - 80 дітей, член Першої палати парламенту Нідерландів Віллем Віттевеен, близько ста вчених і медиків, які займалися проблемами боротьби зі СНІДом, речник ВООЗ Гленн Томас. За кількістю жертв ця авіатроща стала найбільшою в історії України.

На борту лайнера перебували 192 громадянина Нідерландів (один з них мав подвійне громадянство Нідерланди/США), 44 малайзійці (включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят), 27 австралійців, 12 індонезійців (серед них одне немовля), 10 британців (один із них мав подвійне громадянство Велика Британія/ПАР), чотири німці, чотири бельгійці, три філіппінці, один канадець і один громадянин Нової Зеландії.

Переважна більшість пасажирів були громадянами Нідерландів, тому 24 липня 2014 року Україна делегувала розслідування катастрофи літака цій країні. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз.

Україна, Нідерланди, Австралія, Бельгія і Малайзія звернулися до Ради безпеки ООН з проханням створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі пасажирського літака. Однак, на засіданні Радбезу ООН 29 липня 2015 року Росія наклала вето на відповідну резолюцію.

Держави-учасниці Спільної групи з розслідування катастрофи рейсу МН17: Австралія, Нідерланди, Бельгія та Малайзія, Україна.

З перших днів катастрофи Україна послідовно дотримувалась висунутого в перші ж години припущення про те, що літак був збитий ракетою ЗРК «Бук» російського походження, випущеною або бойовиками-сепаратистами, або російськими військовими.

Також висновку дійшла Рада з питань безпеки Нідерландів, яка у жовтні 2015 року оприлюднила фінальний технічний звіт щодо катастрофи Боїнга МН17. Голландський Радбез встановив, що літак було збито боєголовкою 9N314M, запущеною із системи «Бук». Голова Ради з питань безпеки Нідерландів Тібе Йоустра в інтерв’ю голландським ЗМІ заявив, що ракета, якою було збито літак, була випущена з території, контрольованої бойовиками.

Водночас міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat встановила номер зенітного ракетного комплексу «Бук» зі складу російської 53-ої зенітно-ракетної бригади, яким був збитий літак «Малайзійських авіаліній». Крім того, Bellingcat, провівши власне дослідження на основі аналізу соціальних мереж та інших відкритих джерел, підготувала звіт, у якому ідентифікувала 20 російських військових, причетних до катастрофи МН17. Цей звіт із іменами та фотографіями військових група передала нідерландській прокуратурі.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким був збитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генерального штабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Їхню присутність у залі суду називають малоймовірною. Однак це не завадить судовому процесу.

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги.