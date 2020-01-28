Національний експертно-будівельний альянс України збирає професіоналів на круглий стіл з питань саморегуляції у галузі

«Саморегуляція очистить від корупції та непрофесіоналізму не лише сферу будекспертизи, а й галузі в цілому», - заявив Віктор Лещинський під час спілкування з пресою. Круглий стіл, який ініціює Національний експертно-будівельний альянс України( НЕБАУ), пройде за участю Міністерства громад та територій, представників профільного комітету парламенту.

Професійна спільнота вважає, що саморегуляція – це зміни, які мають відбутися та закріпитись у загальній дерегуляції різних сфер економіки. Нова команда влади це задекларувала з самого початку. Тепер – час втілювати.

«Для чого це потрібно? Будь-яка галузь потребує саморегулювання – це давно працює в країнах ЕС та США. Що це нам дасть? Поява саморегулюючої організації на базі професійних спілок та підприємств – дасть контроль в якості надання послуг та дотримання засад конкуренції, акредитації «новачків», - впевнений Віктор Лещинський.

На думку очільника НЕБАУ, це стосується не лише експертизи – у багатьох сферах треба переходити на саморегулювання. Це дасть змогу розкрити «ракові пухлини» в економіці та чесному бізнесі. Йдеться про існування організацій, що надають експертні висновки не за правилами, маючи неповну і неякісну документацію, а також «сирі» проекти. Віктор Лещинський нагадав, що відповідальність експертів – насамперед перед тими, хто буде експлуатувати новобудови. А це й об’єкти соціального призначення, житло, промислові об’єкти. «Від професійного висновка часто залежить людське життя», - заявив президент Національного експертно-будівельного альянсу України.

В Україні нині діє близько 50 експертних установ, серед них здебільшого – приватні, а також комунальні та державні.

Експертна організація відіграє роль завершального етапу перед початком будівництва або перед отриманням дозволу на будівництво архітектурно-будівельної інспекції.