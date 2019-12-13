Товари та послуги №1 в Україні: хто виборов першість на ринку у 2019?

Міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» в Україні оголосив переможців–2019. Щороку, уже 19 років поспіль, організатори проводять масштабне маркетингове дослідження споживчих уподобань та формують список товарів та послуг №1 в країні.

Цьогоріч міжнародна маркетингова компанія на замовлення фестивалю-конкурсу провела дослідження у 69 містах України. За першість у номінаціях змагалось понад 300 компаній. Фінальний перелік переможців містить 50 номінацій та відповідно переможців. Серед переможців – торгові мережі, забудовники, ресторани, виробники побутової та садової техніки, цифрові сервіси для бізнесу та інші.

Саме цей перелік слугує орієнтиром для споживачів та способом компаній, виробників чи торгових марок підтвердити свою першість на ринку. При формуванні фінального балу враховувалось опитування представників професійної спільноти, а також високого журі. Однак найбільший вплив на фінальний підсумковий бал мав споживач (40%)

До складу експертного журі входили понад 90 учасників, що представляють бізнес- та інтернет-асоціації, профспілки, органи державної влади, медіа та рекламну спільноту. Серед них представники п’яти міністерств України, Української асоціації прямих продажів, Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Всеукраїнської рекламної коаліції, BBDO Україна та інші.

У складі високого журі – Влад Яма, Костянтин Грубич, Аніта Луценко, Ольга Фреймут, Андрій Джеджула, Ірина Тимофеєва, Євгеній Ніщук, Юрій Горбунов.

Анна Руденко, національний менеджер фестивалю-конкурсу «Вибір року» в Україні та Республіці Білорусь «Об’ємний перелік представників журі та професійної спільноти, а для медичних послуг чи гравців ринку фармацевтики – і національних лабораторій та медичних інститутів, дозволяє формувати максимально об’єктивний перелік торгових марок і компаній, всесторонньо аналізувати маркетингову, репутаційну та іміджеву діяльність кожного переможця. Ми переконані, що лишатися відвертим зі споживачем і враховувати у першу чергу його інтереси – наш спосіб робити свою роботу добре і приносити користь. Тому категорії завжди сформульовані чітко, а значить добре підходять для позиціонування. Не перебільшувати і не узагальнювати – наше найсуворіше правило» – додає Анна Руденко, національний менеджер фестивалю-конкурсу «Вибір року» в Україні та Республіці Білорусь.

Церемонія нагородження переможців відбулась у концертному залі готелю InterContinental Kyiv. Вітали власників компаній та брендів організатори конкурсу та зірки: Гайтана, СКАЙ, Влад Дарвін, Alyosha та Злата Огнєвіч, Катерина Кухар. Генеральний спонсор церемонії нагородження - торговельна марка Nexans - тепла підлога від компанії «Розумний дім». Офіційний ігристий спонсор – шампанське Schlumberger.

Серед переможців – Серед переможців – хмарний сервіс електронного документообігу року Document.Online:

«Ми вдячні за визнання нашої компанії переможцем в номінації міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року». Для нас це означає, що ми робимо важливу та корисну справу. Впевнені, що це досягнення замотивує український бізнес до більш швидкого переходу на електронний документообіг, бо за цими технологіями - майбутнє».

Вербіцький Андрій, комерційний директор компанії «Розумний дім»,ТМ Nexans:

«Конкурс «Вибір Року» являється для нашої компанії пріоритетним заходом, а виграш в цьому конкурсі є підтвердженням дійсно високої якості, не тільки матеріалів та обладнання Nexans, а й результатом роботи всієї нашої команди. Це означає, що нам довіряє кінцевий споживач, ми рухаємося в правильному напрямку, а це є головною метою нашої компанії. Ми вивчаємо та аналізуємо потреби нашого ринку та всіляко прагнемо надавати нашому споживачу тільки найкращу продукцію, і винагорода яку отримуємо в конкурсі «Вибір Року» є підтвердженням цього!»

Всі переможці отримують відзнаку – медаль «Вибір року», яку використовують у онлайн-комунікації, на упаковці чи промозонах в торгівельних центрах. Упродовж 19 років існування нагороди вона здобула авторитет серед споживачів. 57% українців орієнтуються на медаль-відзнаку «Вибір року» при покупці.

Список переможців міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» в Україні – 2019:

Виробник шкільних та офісних дошок року –UKRBOARDS

Сервіс онлайн-кредитування року – Moneyveo

Клініка хірургії року – VALIKHNOVSKI SURGERY INSTITUTE

Твердий сир року – КОМО

Плавлений сир року –КОМО

Виробник року сухих кондитерських виробів – КИЇВХЛІБ

Тістечка року –БКК Київ

Душ року – hansgrohe

Пральна машина року – LG Electronics

Холодильник року – LG Electronics

Клініка репродуктивної медицини року – МЦ "Мати та дитина"

Меблі року для ванної кімнати – АКВА РОДОС

Парогенератор року – Tefal

Електрогриль року – Tefal

Мило року – Dove

Садова техніка року – Kärcher

Прибиральна техніка року – Kärcher

Торгово-розважальний комплекс року – Gulliver

Бізнес центр року класу А – Gulliver

Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група «СИНЕРГІЯ»

Житловий комплекс року з концепцією «Місто в місті» – ЖК /ЧАЙКА\

Житловий комплекс року бiзнес-класу в м. Київ – ЖК А52

Автобусні тури року – Аккорд-тур

Мережа центрів лазерної та естетичної косметології року – Лазерхауз

Центр року лазерної епіляції – Лазерхауз

Дієтичні добавки року – HERBALIFE NUTRITION

Програма року для корекції маси тіла – HERBALIFE NUTRITION

Вітчизняний виробник року одягу для жінок– VOVK

Електрична тепла підлога року– NEXANS

Мережа бутиків натуральної косметики – YVES ROCHER

Ватна продукція року – Novita

Паперові вироби року – SELPAK

Український Інтернет-сервіс погоди року – GISMETEO.UA

Дитяча косметика року – Johnson's Baby

Ополіскувач року для догляду за ротовою порожниною – LISTERINE

Проносний препарат року в клізмах – Мікролакс

Рослинні льодяники року при кашлі – Доктор МОМ

Магазини краси та здоров'я року – EVA

Хмарний сервіс електронного документообігу року – Document.Online

Альтернативні продукти року для курців - IQOS

Мережа барбер-шопів - ЦирюльникЪ

Препарат року фолієвої кислоти та йоду для майбутніх мам – Фоліо

Національна мережа торговельних центрів року – Епіцентр

Рибний ресторан року – Черноморка

Комерційна програма року для подачі звітності та електронного документообігу – M.E.Doc

Розважальний центр року для дітей - Сімейний парк розваг “Галактика”

Мережа ресторанів італійської кухні року – Mafia

Житловий комплекс року у передмісті Києва – Уютный квартал

Переможцям вручили авторитетну нагороду – медаль «Вибір року», яка є невід’ємним атрибутом найкращих товарів України.

Міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» існує з 2001 року та має на меті визначення і популяризацію найкращих брендів та компаній, що представлені в Україні. Методика оцінювання створена компанією Festivals International (USA) та включає опитування декількох цільових аудиторій, де найбільша увага приділяється думці споживачів. Опитування респондентів проводить міжнародна маркетингова компанія Ipsos в Україні.