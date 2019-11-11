Школярам на замітку: як грамотно написати есе з фізики

Сьогодні під словом «есе» ми розуміємо розгорнуту відповідь на поставлене запитання, письмового оформлення. Essay пишуться школярами і студентами, вони бувають різних видів і несуть різну мету. Студенти технічних вузів часто змушені писати есе з фізики, щоб показати рівень своїх знань і отримати хорошу оцінку.

Але есе - це не тільки спосіб перевірки знань. Це ще й можливість сформувати навички наукової та дослідницької роботи, тобто, підготується до написання в подальшому більш складних і трудомістких наукових робіт, наприклад, курсових, дипломних, магістерських та інших.

Есе також дозволяє студентам глибше вивчити тему, сприяє швидкому і якісному запам'ятовуванню отриманої інформації. Адже студент пише есе самостійно, шукає відповіді на поставлені питання, аналізує інформацію і робить висновки. І все це не проходить безслідно. Навіть якщо вам здається, що вже зовсім нічого не пам'ятаєш з вивченої теми, в потрібний момент інформація спливає в пам'яті, і нерідко виручає студента, особливо, на іспитах і контрольних роботах.

Як написати есе з фізики?