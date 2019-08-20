«Золоте» - репортаж з контрольно-пропускного пункту, запуск якого блокують окупанти

Українська сторона багато разів робила спроби відкрити контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Золоте", оскільки на всю Луганську область зараз працює лише один КПВВ у Станиці Луганский.

Він розташований біля зруйнованого мосту, через якій здійснюється перехід громадян в обидві сторони. Україна в однобічному порядку пропонувала відремонтувати міст і на час будівельних робіт використовувати для пропуску людей КПВВ "Золоте". Але окупанти не погодились. Окупаційна влада не дала гарантій безпеки громадянам України, які хочуть скористатися КПВВ "Золоте".

Проросійські військові формування на неконтрольованій території Луганської області гальмують запуск КПВВ «Золоте». З українського боку він повністю облаштований. Восени 2017 людей пропустили з українского боку, але окупанти їх не допустили на тимчасово окуповану територію. Коментарі надала пресофіцер прикордонного загону Неля Доценко.