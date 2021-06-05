У Києві проходить Всеукраїнський велодень-2021

У Києві розпочався Всеукраїнський велодень-2021, в рамках якого проходить масштабний парад велосипедистів та користувачів легкого персонального транспорту.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у заході беруть участь кілька тисяч осіб.

Парад стартував із Софійської площі, його учасники проїдуть центральними вулицями міста і завершать акцію у парку Муромець, де відбудеться фестиваль велосипедистів.

Участь у заході взяв мер Києва Віталій Кличко. "Велоспільнота набагато більша, ніж на цій площі. Нас десятки, сотні тисяч тільки у нашому улюбленому місті. Ми будемо робити все, щоб пропагувати і долучати наших друзів, знайомих, дітей до того, щоб вони вели здоровий спосіб життя", - сказав Кличко під час виступу.

Він закликав велоспільноту та небайдужих громадян активно долучатися до розбудови велосипедної інфраструктури у Києві та пропонувати свої проєкти для її покращення.

У Києві стартував Всеукраїнський велодень - 2021 / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Організатори заходу наголошують, що метою акції є привернення уваги суспільства, влади та ЗМІ до необхідності створення інфраструктури, зручних та безпечних умов для сталого розвитку екологічного транспорту в містах України. Адже кількість користувачів легкого персонального транспорту (велосипедів, електросамокатів, моноколіс тощо) стрімко зростає.

Учасники цьогорічного Велодня мають конкретну вимогу - облаштувати за 2 роки 100 км веломаршрутів від районів Києва до центру міста. Для того, щоб продемонструвати київській владі наскільки це важливо, участь у параді беруть велосипедисти з різних районів міста.