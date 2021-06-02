У Києві проходить молодіжний фестиваль з працевлаштування

Київський міський центр зайнятості упродовж травня-червня разом з районними філіями проводить Загальноміський молодіжний фестиваль «Твоя кар’єра в еру штучного інтелекту».

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київського міського центру зайнятості.

«Молодь – категорія, яка потребує особливої уваги на ринку праці, перебуває в пошуку роботи, часто не володіє відповідним рівнем знань та навичок, на який чекають роботодавці. Саме для того, щоб підвищити її конкурентоспроможність, сприяти молодим людям у пошуку роботи та побудові успішної кар’єри і проводиться цей фестиваль», - зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Програма заходу передбачає проведення вебінарів, майстер-класів, конкурсу малюнків та есе «Професія моєї мрії», конкурсу резюме, круглого столу «Проблеми мотивації та працевлаштування молоді», групових консультацій, тренінгів, а також онлайн-форуму про кар’єру. До молодіжного фестивалю залучені, зокрема, учнівська і студентська молодь.

За перший місяць проведення фестивалю до нього долучилося понад 500 учасників. Партнерами столичної служби зайнятості у проведенні Загальноміського молодіжного фестивалю є навчальні заклади: університети, коледжі, ліцеї, училища, а також соціальні партнери.

Впродовж двох місяців молодь навчатимуть, як правильно скласти резюме та успішно пройти співбесіду у роботодавця, розкрити повною мірою свої особистісні та професійні якості, де і як шукати роботу. Найактивніших учасників фестивалю відзначать нагородами.

«Ті, хто сьогодні здобуває освіту, завтра стануть повноцінними працівниками, і від того, наскільки вибір професії буде усвідомленим, залежить їхнє майбутнє», - підкреслив керівник столичної служби зайнятості.

У КМЦЗ зазначили, що з початку 2021 року столична служба зайнятості надала профорієнтаційні послуги 28,9 тисячі осіб, 24,4 тисячі з них – безробітні.

Фото з відкритих джерел