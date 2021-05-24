Заступник голови КМДА Поворозник заявив про намір захищати свою репутацію в суді

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що позиватиметься до народниголови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та народного депутата від "Слуги народу" Ірини Верещук щодо захисту ділової репутації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Поворозник повідомив під час пресконференції в понеділок, 24 травня.

"Враховуючи те, що публічні особи продовжують поширювати неправдиву інформацію, маніпулювати брехнею про моє затримання, обшуки і таке подібне. Я публічно повідомляю, що станом на сьогодні зареєстровано вирок суду про завершення розслідування і притягнення до кримінально-процесуальної відповідальності причетної особи. Я до цієї справи ніякого відношення не маю. Тому я подам позов на публічних осіб, які продовжують поширювати відверту брехню", - сказав він.

Поворозник уточнив, що буде готувати позов про захист ділової репутації. Зокрема, позиватиметься до голови парламентської фракції "Слуга народу", народного депутата Арахамії та народного депутата із фракції "Слуга народу" Ірини Верещук про захист ділової репутації.

"Останніми тижнями було дві заяви, які стосувалися мене особисто. Одна була зроблена паном Арахамією, друга була зроблена пані Верещук. В першу чергу проти них я буду готувати позов про захист ділової репутації", - додав він.

Як повідомлялося, 14 квітня 2020 року з’явилася інформація, що у приміщеннях Київської міськдержадміністрації відбулися обшуки після того, як співробітники СБУ нібито задокументували вимагання першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника.

Поворозник відкинув всі звинувачення на свою адресу і заявив, що підозру йому не оголошували, і він є свідком у справі. 21 квітня 2020 року очільник КМДА Віталій Кличко повідомив, що відсторонив Поворозника на його прохання.

Згодом відсторонений від посади заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник подав заяву про поновлення.

Поворозник заявив, що наразі не є стороною у жодному кримінальному провадженні і на підтвердження своїх слів оприлюднив відповідь від керівника слідчого управління СБУ у місті Києві Ігоря Хоменка.