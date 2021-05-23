На «мосту Кличка» у Києві знову замінили скло

Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів повністю відкрито для відвідувачів після ремонту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор".

«Травневий Київ – неймовірний. Особливо увечері. Одне із найкращих оглядових місць на столицю – Володимирський пішохідно-велосипедний міст повністю відкрито для відвідувачів. Саме з нього відкриваються незабутні панорами на Лівий берег, Поділ, а на обрії видно Оболонь. З іншої сторони – Європейська площа. Знизу – Володимирський узвіз, бруківку на ньому ремонтуватимуть уже найближчим часом», - йдеться у повідомленні.

Пошкоджений верхній шар скла на мосту було замінено. За технологією на споруді влаштовано триплекси – трьохшарові склопакети. Також виконали герметизацію і змонтували захисну обойму (захист стиків зі склопакетом).

Як повідомлялося раніше, працівники КП «Київавтошляхміст» виявили пошкодження скла на пішохідно-велосипедному мосту в столиці.

Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів, було відкрито 25 травня 2019 року до Дня Києва.

Фото: Київавтодор