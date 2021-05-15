Кличко оголосив про початок сезону фонтанів

Київський міський голова відкрив після ремонту парк "Наводницький" та оголосив про початок у столиці сезону фонтанів.

Як передає Укрінформ, про це Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

"Відкрили сьогодні після ремонту один зі знакових парків Києва – "Наводницький", де здійснили благоустрій території та облаштували світловий фонтан біля пам‘ятника засновникам Києва", - йдеться у повідомленні.

Міський голова додав, що в суботу в Києві розпочинається сезон фонтанів.

"Відкриттям цього фонтана ми - із завтрашнього дня - розпочинаємо у Києві сезон роботи фонтанів, які тішитимуть киян та гостей столиці до осені", - написав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Кличко показав коротке відео з відремонтованого Київського національного академічного театру оперети, який у п’ятницю, 14 травня, відновив роботу.