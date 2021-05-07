Чоловіку, який нападав на жінок у Києві, дали сім років тюрми

У Києві до 7 років позбавлення волі засудили чоловіка, який нападав на жінок в Голосіївському районі столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура в Телеграмі.

Як зазначається, Голосіївський районний суд міста Києва оголосив обвинувальний вирок чоловіку, який вчиняв розбійницькі напади на жінок (ч. 1, 2 ст. 187 Кримінального кодексу України).

"Жертвами 26-річного нападника стали дві жінки, одній з яких зловмисник завдав удари камінням по голові, а іншій погрожував ножем. У такий спосіб, користуючись їхнім безпорадним станом, чоловік відбирав у них прикраси, грошові кошти та інші цінні речі", – йдеться у повідомленні.

Вироком суду обвинувачений визнаний винним в інкримінованих злочинах та засуджений до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд залишив обвинуваченого під вартою до набрання вироком законної сили.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні в столиці оперативники затримали місцевого жителя за скоєння розбійного нападу на матір з донькою: він змусив жінок, яким погрожував пістолетом, віддати 5 тис. дол.