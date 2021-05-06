На станції метро «Золоті ворота» відкрили фотовиставку до 150 річчя Лесі Українки

У вестибюлі станції столичного метрополітену «Золоті ворота» відкрили фотовиставку Артема Ляховича «Лісова пісня».

Як передає Укрінформ, експозиція присвячена 150-річчю від дня народження видатної української поетеси, письменниці, перекладачки Лесі Українки, повідомляє Київський метрополітен.

"Фотопроєкт «Лісова пісня» - перша у світі портретна фотогалерея усіх персонажів драми-феєрії Лесі Українки. Ідея експозиції - це «міст часів»: втілення давніх традицій мовою сучасного цифрового фотомистецтва. Автор показує неповторність української міфопоетики", - йдеться у повідомленні.

Загалом проєкт налічує 137 фоторобіт. На «Золотих воротах» представлені 20 з них.

Виставка триватиме до 2 червня.

Як повідомлялося, Верховна Рада України проголосувала за Постанову про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 року) на державному рівні.

Фото: КП "Київський метрополітен, Фейсбук