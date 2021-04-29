Бугрова призначили ректором університету Шевченка

Ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено Володимира Бугрова - строком на п’ять років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КНУ.

"Наказом Міністра освіти і науки України... ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено Володимира Анатолійовича Бугрова строком на п’ять років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 року як обраного за конкурсом на умовах, викладених в контракті", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров переміг на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Перші вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка відбулися 25 листопада 2020 року. У першому турі жоден із десяти кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. У другий тур 4 грудня пройшли проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров та директор науково-навчального інституту "Інституту геології" КНУ Сергій Вижва. Оскільки жоден із цих кандидатів не набрав понад 50%, було вирішено провести нові вибори.

У першому турі нових виборів, який відбувся 17 березня, за крісло ректора змагалися шість кандидатів. Серед них – доктор психологічних наук, професор Сергій Болтівець, кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров, доктор геологічних наук, професор Сергій Вижва, доктор історичних наук, професор Володимир Литвин, а також доктор економічних наук, професор Олександр Рожко та доктор соціологічних наук, доцент Ірина Чудовська. У другий тур пройшли кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров (44,04%) та доктор економічних наук, професор Олександр Рожко (15,2%).