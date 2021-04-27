Столиця планує збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування

Київська влада планує збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування, вдосконалити систему їх навчання та запровадити нові критерії якості роботи інспекторського складу.

Про це заявив начальник інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт КМДА.

«Інспекція з паркування планує збільшити кількість штатних одиниць інспекторів приблизно вдвічі та в разі потреби відновити оголошення по добору евакуаторів у приватних компаній», – поінформував Рахматуллін.

За його словами, інспекція з паркування працює в Києві з 2018 року. За цей час вдалося суттєво покращити ситуацію із паркуванням на столичних вулицях. Але потужності інспекції з паркування потрібно нарощувати. "Адже на сьогодні парк евакуаторів перевищує кількісний потенціал інспекторів: за кожним із них закріплено в середньому 6 евакуаторів на одній локації. А локація включає декілька вулиць. Головний обов’язок інспектора – виписати постанову про порушення, а в разі суттєвого перешкоджання дорожньому руху – викликати евакуатор. Інспектори не забезпечені службовим транспортом й іноді пересуваються у кабінах евакуаторів, якщо це відповідає їхньому маршруту", - наголосив начальник інспекції.

Він додав, що КМДА планує вдосконалити систему навчання інспекторського складу та запровадити нові критерії якості їхньої роботи. Окрім того, розробляються нові механізми роботи інспекції, які дозволять впровадити принцип абсолютної юридичної визначеності всіх етапів її діяльності.

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Рахматуллін також підкреслив, що пріоритетом діяльності Інспекції з паркування залишається безпека всіх учасників дорожнього руху. Він нагадав, що для забезпечення порядку з паркуванням на вулицях Києва місто у 2019 залучило до евакуації автівок приватні підприємства, як це відбувається в багатьох країнах світу, оскільки ресурсів комунальних підприємств було недостатньо. Відповідне оголошення було розміщено на сайті КМДА, і за результатами розгляду заяв договори було укладено з усіма охочими компаніями.

«На сьогодні 8 компаній надають послуги з евакуації. Із них 2 комунальні та 6 приватних. Усі договори є у відкритому доступі. Важливо зазначити, що комунальні підприємства здійснюють свою діяльність на засадах господарського розрахунку, що не передбачає відрахування до державного або міського бюджету. Звичайно, ми надаємо перевагу залученню евакуаторів комунальних підприємств, тож у разі, якщо вони зможуть закупити достатню кількість евакуаторів, послуги приватних компаній будуть мінімізовані», – зазначив Рахматуллін.

Начальник інспекції з паркування також додав, що ціна за евакуацію автомобіля (1270 гривень) у Києві є однією з найнижчих в Україні - вона розрахована відповідно до законодавства України, є економічно обґрунтованою та підтвердженою Департаментом економіки та інвестицій КМДА.

Як повідомлялося, інспекція з паркування працює в Києві з 2018 року і забезпечує контроль за дотриманням водіями правил стоянки, зупинки і паркування.

Евакуація автомобілів здійснюється виключно у разі суттєвого перешкоджання дорожньому руху: ближче 10 метрів від пішохідного переходу, перехрестя або виїздів з прибудинкових територій; 30 м до зупинки громадського руху з обох сторін, а також автомобілів, залишених у смугах громадського руху, на велодоріжках та тротуарах, у тому числі на острівцях безпеки.