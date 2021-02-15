У Києві оголосили підозру ексзаступнику «міністра ДНР»

У Києві слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру ексзаступнику міністра інформації терористичної організації «ДНР».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними досудового слідства, підозрюваний обіймав цю «посаду» у 2014-2016 роках. "Він публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва самопроголошеної «ДНР». Також «посадовець» активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Російською Федерацією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдо виборах», - зазначили в СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували, що через деякий час ексзаступник міністра через РФ повернувся на підконтрольну українській владі територію поза встановленими пунктами пропуску. У Києві зловмисник, за даними СБУ, відразу почав працювати політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур.

Оперативники встановили у Києві місце проживання експосадовця так званої «ДНР». Під час процесуальних заходів у його приміщенні правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку і матеріали, які підтверджують злочинну діяльність.

За результатами слідчих дій зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Заходи із блокування протиправної діяльності відбувались під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Фото: пресцентр СБУ