У Києві біля Інституту ядерних досліджень затримали чоловіка з дроном

Нацгвардійці припинили спробу несанкціонованої відеозйомки на території Інституту ядерних досліджень НАН України.

Про це передає Укрінформ із посиланням на сайт Національної гвардії України.

Як зазначається в повідомленні НГУ, під час несення служби військовослужбовцями 22-ї бригади НГУ з охорони Інституту ядерних досліджень НАН України, начальник варти прапорщик Олександр Грудненко виявив громадянина, який проводив несанкціоновану відеозйомку об’єкта, що охороняється, з використанням квадрокоптера.

Із залученням автомобільного патруля особу було затримано та згодом передано наряду поліції для подальшого з’ясування обставин, повідомляє Група інформації та комунікації військової частини 2260.

Фото в тексті: ngu.gov.ua