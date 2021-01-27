КМДА підготувала проєкт меморандуму для вирішення проблем вкладників «Аркади»

Влада Києва підготувала проект меморандуму, в якому визначений план вирішення проблем ошуканих вкладників "Аркади".

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми підготували проєкт меморандуму, який КМДА напрацювала за участю представників інвесторів "Аркади" та компанії, що взялася добудувати оселі ошуканих вкладників - це ТОВ "Столиця груп", - сказав Кличко.

За його словами, документ уже відправили всім зацікавленим сторонам, що теж мають його підписати: МВС, Нацбанку, СБУ та Фонду гарантування вкладів.

"Всі сторони мають ухвалити цей спільний алгоритм, аби розпочати процес реалізації домовленостей. У меморандумі визначений покроковий план дій, щоб інвестори отримали житло, в будівництво якого вклали свої кошти", - заявив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що питання незаконних забудов потребує спільних зусиль депутатського корпусу, профільних міністерств, КМДА, обладміністрацій в регіонах та правоохоронних органів, і по всій країні, а не лише у столиці.

Його заступник Антон Геращенко заявляв, що Міністерство внутрішніх справ разом з КМДА розробляють спрощену систему введення в експлуатацію будинків, які були покинуті забудовниками.

Банк "Аркада" зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві ("Патріотика", "Еврика", "Патріотика на озерах"), у спорудження квартир яких вклали кошти понад 12 тис. громадян. Будівництво 40 будинків заморожене вже кілька років.

25 серпня 2020 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.