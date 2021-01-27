У МВС пояснили, що дасть змогу добудувати 11 тисяч квартир вкладників «Аркади»

Меморандум із КМДА та новим забудовником - компанією «Столиця» - дасть можливість добудувати 11 тисяч незавершених квартир вкладників банку "Аркада".

Про це, повідомляє Укрінформ, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив під час онлайн-наради робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва, передає пресслужба МВС.

«Маємо позитивну новину, яка стосується групи вкладників банку «Аркада». Разом із забудовником-компанією «Столиця» та КМДА до 5 лютого планується підписати меморандум, за яким розпочнеться велика робота – добудувати більше 11 тисяч квартир», - зазначив заступник міністра.

Геращенко також повідомив, що наразі у МВС розглядається можливість направлення коштів в об’єкти незавершеного житлового будівництва.

«Такі проєкти підходять нам за ціною та розташуванням, і в подальшому поліцейські та рятувальники зможуть отримати власне житло за лізинговою програмою МВС», - зазначив він.

Окремо під час наради було розглянуто питання енергозабезпечення об’єктів незавершеного житлового будівництва.

За словами заступника міністра внутрішніх справ, з керівництвом ДТЕК було досягнуто домовленості щодо посилення співпраці з кооперативами, які були кинуті забудовниками напризволяще.

«Є перші відгуки від керівників кооперативів, що ДТЕК допомагає в рамках законодавства. Проте ми не можемо вимагати від приватної компанії за власний рахунок будувати електромережі. Ми знаємо позитивний досвід «Східної Брами», де люди зібралися (майже 900 квартир) і вирішили проблему з підключенням», - додав Геращенко.

Заступник глави МВС також повідомив, що найближчим часом планує зустріч із постраждалими інвесторами харківських ЖК.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що питання незаконних забудов потребує спільних зусиль депутатського корпусу, профільних міністерств, КМДА, обладміністрацій в регіонах та правоохоронних органів, і по всій країні, а не лише у столиці.

Також Геращенко повідомляв, що Міністерство внутрішніх справ разом з КМДА розробляють спрощену систему введення в експлуатацію будинків, які були покинуті забудовниками.

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МВС розширило географію допомоги потерпілим громадянам, яких ошукали забудовники. До робочої групи приєдналися вкладники житлових комплексів «Новий дім на Ньютона» та «Ковчег», що розташовані у Харкові.