Цього року капітально відремонтують Майдан Незалежності та Хрещатик

У 2021 році планується здійснити капітальний ремонт Майдану Незалежності та головної вулиці Києва – Хрещатика.

Як повідомили у Департаменті туризму та промоцій КМДА, наразі триває проєктування оновлення цих об'єктів, передає Укрінформ.

«Над проєктом ремонту Хрещатика працює Інститут «Київдормістпроєкт». Проєкт передбачає роботи на ділянці від Європейської площі (стик бруківки та асфальту) до Бессарабської площі (до радіусу заокруглення примикання бульвару Тараса Шевченка), що складає 1,165 км», - йдеться у повідомленні.

Планується капітальний ремонт тротуарів, облаштування велодоріжок, капітальний ремонт інженерних мереж. Будуть замінені дощова каналізація та електричні мережі й світлофори. Для оновлення зовнішнього вигляду вулиці передбачається: ремонт фонтанів, заміна пошкоджених зелених насаджень, тактильні елементи покриття та світлофори зі звуковими сигналами для людей, які цього потребують.

Як повідомляв Київський міський голова Віталій Кличко, проєкт капiтальних ремонтiв Хрещатика та Майдану Незалежності схвалять після завершення його розробки.