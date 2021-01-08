Київське метро попереджає про можливі обмеження на вхід під час локдауну

У столичному метро в період посиленого карантину 8-24 січня можливе обмеження на вхід на станціях для уникнення скупчення пасажирів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КП «Київський метрополітен» у Фейсбуці.

«З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантинних заходів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у п’ятницю, 8 січня, почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені до 24 січня включно з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19.

Так, у цей період на території України забороняється робота кафе, ресторанів, барів (вони зможуть тільки доставляти замовлення і видавати їх на виніс); робота кінотеатрів і театрів; робота фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів.

Заборонено і роботу торговельно-розважальних центрів. Але це обмеження не стосується торгівлі продуктами харчування, ліками, виробами медичного призначення, засобами гігієни, побутової хімії, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

Крім того, впродовж 8-24 січня заборонено проведення розважальних, спортивних і культурних масових заходів; непродовольчих ринків. Також у період дії посиленого карантину забороняється відвідування закладів освіти, крім дитячих садочків.

Водночас робота громадського транспорту зупинятися не буде.

Станом на 8 січня в Україні лабораторно підтвердили 1 105 169 випадків COVID-19, з них за добу – 5 676.