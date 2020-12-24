У Києві на Троєщині підірвали банкомат

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху у приміщенні одного з банків.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

"Сьогодні о 3:25 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Градинській вибухом пошкоджено банківський термінал. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і Деснянського управлінь поліції, експерти-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та патрульні", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оглянули місце злочину, вилучили та опрацювали відео з камер спостереження, опитали свідків.

Попередньо встановлено, що невідомий чоловік зламав двері, зайшов до приміщення самообслуговування одного з банківських відділень і кинув туди невідомий предмет, що вибухнув.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак пошкоджені двері, платіжний термінал та скло припаркованого поруч автомобіля.

Зібрані відомості внесено до ЄРДР. Слідчий відділ Деснянського управління столичної поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до 10 років.

Раніше у Телеграм-каналі "Киев Сейчас" повідомлялося, що на вулиці Градинській 24 грудня підірвали банкомат ПриватБанку.

Також повідомлялося, що вибух був недостатньої сили і доступ до грошей у терміналі залишився заблокованим, тому підривник втік з місця події ні з чим.