У Києві зачинили станцію метро «Хрещатик»

Столичну станцію метро "Хрещатик" зачинили на вхід та вихід через анонімний дзвінок про замінування.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Фейсбуці.

"Станцію «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зачинено перехід на станцію "Майдан Незалежності".

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Наразі в метро працюють вибухотехніки.

Це вже друге за день 21 листопада повідомлення про замінування станції метро “Хрещатик”. Вранці о 9.00 також надходив дзвінок про замінування і метро зачиняли на перевірку.