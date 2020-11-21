У Києві зачинили станцію метро «Хрещатик»
Укрінформ
Столичну станцію метро "Хрещатик" зачинили на вхід та вихід через анонімний дзвінок про замінування.
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Фейсбуці.
"Станцію «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування!
Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зачинено перехід на станцію "Майдан Незалежності".
Наразі в метро працюють вибухотехніки.
Це вже друге за день 21 листопада повідомлення про замінування станції метро “Хрещатик”. Вранці о 9.00 також надходив дзвінок про замінування і метро зачиняли на перевірку.