У Києві затримали поліцейських на вимаганні 250 тисяч гривень неіснуючого боргу.

Про це повідомила у Фейсбуці речниця прокуратури Надія Максимець, передає Укрінформ

"Вчора ввечері у ході спецоперації прокуратури та ДБР були затримані двоє співробітників Управління стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними слідства, правоохоронці вимагали від керівника охоронної фірми 250 тисяч гривень неіснуючого боргу за начебто невиконання ним домовленостей про здійснення охорони врожаю зерна", - написала Максимець.

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За її інформацією, передача частини коштів, а саме 85 тис. гривень, відбулась на заправці на бульварі Дружби народів під контролем прокуратури та ДБР.

Під час затримання поліцейські намагалися втекти.