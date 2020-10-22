У Києві жінка з дитиною випали з дев'ятого поверху

У столиці жінка зі своєю 6-річною дочкою випали з 9 поверху будинку і загинули, відкрито кримінальне провадження.

Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент Укрінформу.

"Буквально годину тому надійшла інформація про трагічний випадок у Солом'янському районі: жінка 29 років і її дочка, 6 років, випали з 9-ого поверху і обидві загинули. Вже порушено кримінальне провадження за статтею 115 - умисне вбивство", - сказав Крищенко.

За його словами, правоохоронці поки що не можуть надати остаточні висновки про причини цієї події.

Він поінформував, що ця жінка там проживала не одна, з родичами, і що правоохоронці встановили, що в неї були певні проблеми життєвого плану.

Крищенко повідомив, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, експерти. Огляд місця події ще не закінчений.

За його словами, щодо цієї події поки що нікого не затримували.