У Києві силовики-ветерани вимагають перерахунку пенсій

У Києві проходить акція протесту ветеранів силових структур з вимогою справедливого нарахування їм пенсій.

Як передає кореспондент Укрінформу, близько 50 учасників заходу спочатку зібралися біля Будинку офіцерів.

Учасник акції Володимир Тимофійов наголосив на "дискримінації і нерівності у виплатах пенсій". Зокрема, за його словами, багатьом таким пенсіонерам нібито урізали надбавку за вислугу років тощо.

"Чого я маю отримувати у 2-3 рази менше від того, ніж мені суд присудив, що закон мені дав, Конституція дала?" - заявив він.

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Потім учасники заходу пішли передавати документи, що стосуються їхніх вимог, до Офісу Президента.