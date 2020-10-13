На Хрещатику з погонею та стріляниною затримали грабіжників

На Хрещатику оперативники Нацполіції і поліції Києва спільно з бійцями КОРДу затримали групу розбійників - зловмисники підшуковували жертв біля обмінників і грабували.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

Сьогодні ввечері спецоперацію із затримання фігурантів провели співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції та оперативники поліції Києва із залученням бійців КОРДу.

Затримання столичними правоохоронцями злочинців на Хрещатику / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Під час затримання зловмисники намагалися втекти, протаранили чотири транспортні засоби та неодноразово створювали аварійну ситуацію. У результаті бійці КОРДу застосували табельну вогнепальну зброю. Внаслідок пострілів ніхто не постраждав, зловмисників затримали.

Фігурантами виявилися громадяни іншої держави, раніше судимі за майнові злочини. Їх затримання відбулося після того, як вони сьогодні, 13 жовтня, на вулиці Лесі Українки відібрали сумку із грішми.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.