Поліція порушила справу за фактом вибуху біля ВАКС

Поліція порушила справу за фактом вибуху біля ВАКС

Укрінформ
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху біля Вищого антикорупційного суду України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Києва у Фейсбуці.

«Подія кваліфікована як хуліганство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення осіб, причетних до правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у четвер, 1 жовтня, близько 17-ї години до столичної поліції надійшло повідомлення про виявлення пошкодженого скла на другому поверсі будівлі.

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На місці події слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції з’ясувала, що поблизу будівлі пролунав вибух, внаслідок якого було пошкоджено шибку. Вибухотехніки вилучили рештки для проведення експертизи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення та затримання осіб, причетних до цієї події.

Як повідомлялося, за даними ВАКС, невідомий предмет вибухнув у внутрішньому дворі суду.

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