Поліція порушила справу за фактом вибуху біля ВАКС

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху біля Вищого антикорупційного суду України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Києва у Фейсбуці.

«Подія кваліфікована як хуліганство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення осіб, причетних до правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у четвер, 1 жовтня, близько 17-ї години до столичної поліції надійшло повідомлення про виявлення пошкодженого скла на другому поверсі будівлі.

На місці події слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції з’ясувала, що поблизу будівлі пролунав вибух, внаслідок якого було пошкоджено шибку. Вибухотехніки вилучили рештки для проведення експертизи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення та затримання осіб, причетних до цієї події.

Як повідомлялося, за даними ВАКС, невідомий предмет вибухнув у внутрішньому дворі суду.