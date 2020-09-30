Суд дав 6 років тюрми обвинувачуваному у викраденні євромайданівця

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, відповідне рішення ухвалив Київський апеляційний суд.

Зазначається, що суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і скасував вирок суду першої інстанції.

«Встановлено, що 22 січня 2014 року засуджений, діючи за попередньою змовою із групою осіб, сприяв вчиненню незаконного позбавлення волі потерпілого, якого із застосуванням фізичного насильства було викрадено в районі станції метро «Петрівка» в Києві та доставлено до наметового табору у лісосмузі неподалік від станції метро «Бориспільська». За це він отримав грошову винагороду в розмірі 800 грн», - йдеться в повідомленні.

Вироком Деснянського районного суду Києва його було засуджено та за сукупністю злочинів визначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки 5 місяців. Не погодившись з цим судовим рішенням, прокурор Офісу генерального прокурора оскаржив його до Київського апеляційного суду.

Вирок суду апеляційної інстанції набрав законної сили з моменту його проголошення, підкреслили у відомстві.

Як повідомлялося, у квітні цього року Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора провели 4 слідчі експерименти у справі щодо організації умисних вбивств під час Революції гідності.