Будівля Київради змінила колір, щоб привернути увагу до дитячого раку

У вівторок ввечері Київрада долучилася до щорічної всесвітньої акції «Золотий вересень», яка підкреслює проблеми дитячого раку.

Про це повідомляють ініціатори заходу з благодійного фонду «Таблеточки», передає Укрінформ.

О 20:30 будівлю мерії підсвітили золотим кольором. Акція тривала дві години.

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“Рак – перша серед хвороб причина смертності дітей та підлітків у всьому світі. Виживаність онкохворих дітоей в Україні сьогодні менше 50%, на відміну від США, де цей показник на рівні 84%. Золота підсвітка на будівлі – спосіб привернути увагу до української статистики. І змінити її”, – зазначили ініціатори заходу.

фото: Таблеточки