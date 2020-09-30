Будівля Київради змінила колір, щоб привернути увагу до дитячого раку
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Укрінформ
У вівторок ввечері Київрада долучилася до щорічної всесвітньої акції «Золотий вересень», яка підкреслює проблеми дитячого раку.
Про це повідомляють ініціатори заходу з благодійного фонду «Таблеточки», передає Укрінформ.
О 20:30 будівлю мерії підсвітили золотим кольором. Акція тривала дві години.
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“Рак – перша серед хвороб причина смертності дітей та підлітків у всьому світі. Виживаність онкохворих дітоей в Україні сьогодні менше 50%, на відміну від США, де цей показник на рівні 84%. Золота підсвітка на будівлі – спосіб привернути увагу до української статистики. І змінити її”, – зазначили ініціатори заходу.
фото: Таблеточки