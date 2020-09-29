Прокат машини — корисний сервіс, оскільки він має ряд певних переваг. Наприклад, оренда авто в Києві дозволить швидко і зручно дістатися до пункту призначення.

Для того, щоб орендувати автомобіль в Україні, можна скористатися послугами компанії BCR (Big Car Rental).

Автопрокат BCR надає не тільки стандартні автомобілі. Можна вибрати спеціальне авто, відповідне для конкретного випадку. Наприклад, компанією надається оренда весільного авто або оренда авто на день народження. Свято — це можливість зробити собі подарунок і покататися на розкішному автомобілі.

Прокат машини — міфи і реальність

Деякі міфи, що стосуються оренди авто в Києві і не тільки, дуже поширені, хоча не мають ніякого відношення до реальності:

Прокат без ліміту пробігу — ліміт пробігу важливий для компанії, оскільки дозволяє зберегти машину в презентабельному вигляді і в хорошому стані. За кілька днів експлуатації водій може проїхати досить багато, що відіб'ється на стані автомобіля;

Прокат без обмеження території — територіальні обмеження встановлюються з тієї причини, що компанії буде важко знайти автомобіль у разі викрадення. Якщо він поїде занадто далеко, захисні системи вже можуть не допомогти. На конкретній території набагато простіше відслідковувати пересування.

Як взяти авто в оренду в Києві або аеропорту

BCR видає машини на прокат в декількох містах України: Київ, Бориспіль і Жуляни.

Загальні вимоги до потенційних клієнтів:

Потрібно буде пред'явити водійське посвідчення (стаж водіння повинен бути мінімум 2 роки);

Паспорт (прокат доступний тільки особам від 23 років);

Громадянам України — ідентифікаційний код;

Іноземцям — міграційна карта;

Потрібно залишити заставу (сума залежить від класу автомобіля, що орендується);

Можна оплатити картою Visa або MasterCard.

Якщо стаж водіння і вік не відповідають зазначеним, BCR надає можливість орендувати авто з досвідченим водієм. Також можна оформити прокат подобово або на тривалий термін (тривалим вважаєте термін понад 10 днів).

Однозначно, кожен зможе знайти для себе цікаву пропозицію в автопрокаті BCR на будь-який бюджет і під найрізноманітніші цілі. Переконайтеся в кращому сервісі в місті самостійно на сайті https://bcr.in.ua!

Фото з відкритих джерел та BCR