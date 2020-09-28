Столична підземка поновила рух на “зеленій гілці”

Рух поїздів на Сирецько-Печерській лінії київського метро відновлено у звичайному режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен у Фейсбуці.

“Зелена лінія. Рух поїздів відновлено у звичайному режимі. Випадок летальний. Особу встановлюють правоохоронці”, - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, увечері в понеділок, 28 вересня, через потрапляння людини під поїзд було змінено рух на зеленій лінії метро: поїзди курсували від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір".

У метрополітені зазначали, що “зачепер потрапив під потяг”.