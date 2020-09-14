Столична влада вручила автомобіль дитячому будинку сімейного типу

Столична влада вручила автомобіль дитячому будинку сімейного типу

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Укрінформ
Заступниця голови КМДА Марина Хонда вручила ключі від нового автомобіля дитячому будинку сімейного типу родини Краснокутської-Криворучко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У Києві 27 дитячих будинків сімейного типу. Я дуже вдячна таким батькам, які беруть на себе цю відповідальність, бо кожна дитина повинна виховуватися в родині. До кінця цього року ми відкриємо ще три дитячих будинки сімейного типу. Я закликаю усіх, хто має бажання допомогти дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, створювати такі заклади, а місто усіляко підтримає такі ініціативи", – сказала Хонда.

Зазначається, що дитячий будинок родини Краснокутської-Криворучко створено у листопаді 2019 року. Юлія Краснокутська та Володимир Криворучко виховують 10 дітей.

Фото: kyivcity.gov.ua

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