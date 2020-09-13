На двох столичних вулицях через аварію немає води

У Києві сталося пошкодження трубопроводу. У зв'язку з аварією води немає на двох вулицях у Солом'янському районі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації. Водопостачання відсутній за наступними адресами: вул. Вадима Гетьмана, 36, 38; вул. Тупикова, 31/2, 27, 29. Читайте також: У столиці на два дні обмежать рух на проспекті Степана Бандери "Орієнтовний термін виконання робіт - 1 добу. Автоцистерни з питною водою чергують за адресами: вулиця Вадима Гетьмана, 36 та вул. Вадима Гетьмана, 38", - йдеться у повідомленні.