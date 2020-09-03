Київським копам пропонували 350 тисяч за "кришування" автовикрадачів — Крищенко

У Києві затримали двох осіб, які за 350 тисяч гривень пропонували посадовцю поліції сприяти злочинній діяльності викрадачів автомобілів та зняти з розшуку одного з фігурантів.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Минулого тижня поліція Києва завершила достатньо унікальну спецоперацію з викриття осіб, які пропонували одному з керівників районного управління київської поліції неправомірну вигоду за створення злочинного угруповання. Гроші зловмисники запропонували за створення умов для безперешкодного продовження злочинної діяльності, а саме безпідставне повернення заарештованих автомобілів, а також зняття з розшуку одного фігуранта», - повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Як зазначив Крищенко, у ході проведення спецоперації правоохоронці затримали обох спільників, які приїхали на зустріч із «домовленою» сумою у 350 тисяч гривень. Вони – кияни, 1972 та 1976 років народження, які раніше були судимі за аналогічні злочини.

ґВідомості про подію внесені до ЄРДР за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

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За погодженням з Офісом генпрокурора слідчі оголосили затриманим про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав обом фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави – 1 520 000 та 2 100 000 гривень.

«Під час обшуків за місцем проживання фігурантів ми виявили та вилучили три автомобілі, які знаходилися у розшуку, пристрої та технічні засоби для незаконного викрадення автомобілів. Окрім цього, зловмисників підозрюють у вимаганні грошей від власників автівок за їх повернення», - додав Крищенко.

За його словами, під час розслідування будуть встановлені факти злочинної діяльності угруповання, їх спільників, а також встановлюватимуться можливі факти неділового співробітництва з поліцейськими, співробітниками інших правоохоронних органів, які надавали допомогу у скоєнні злочинів.

Крищенко уточнив, що при встановленні таких фактів вся інформація буде передаватися до ДБР.