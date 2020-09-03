Київ закупить близько 50 нових вагонів метро

Київська міська рада ухвалила рішення, яке дозволить поповнити парк рухомого складу метрополітену приблизно 50 новими сучасними вагонами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київради.

«Сьогоднішнім рішенням Київрада надала Європейському банку реконструкції та розвитку гарантію для забезпечення виконання боргових зобов’язань Київського метрополітену. Плата гарантії для забезпечення виконання зобов’язань за договором з ЄБРР становить 17 тисяч гривень. Загалом, угода дозволить придбати до 50 новеньких вагонів для столичної підземки. Це забезпечить безперебійне перевезення пасажирів метрополітену. Також ми зможемо зменшити навантаження на наземний транспорт, що у свою чергу покращить екологічну ситуацію в столиці», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

У рамках програми модернізації міського транспорту столиці, Київрада 24 жовтня 2019 року затвердила угоду про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку. Згідно з документом, ЄБРР забезпечить фінансування програми у розмірі близько 50 мільйонів євро. За ці кошти мають придбати для Київського метрополітену до 50 нових вагонів.

Сьогодні інвентарний парк вагонів налічує 821 одиницю. Щоденно в годину «пік» на лінії випускається 546 вагонів. Торік Київським метрополітеном перевезено майже 500 мільйонів пасажирів.

Як повідомлялося, втрата доходів метрополітену у період із 17 березня по 25 травня, коли метро не працювало, складає майже 621 млн грн.