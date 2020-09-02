Антикорупційний суд відпустив ексдиректора Київзеленбуду на поруки депутатів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

"Слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до колишнього директора КО «Київзеленбуд» запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителі – п’ятеро народних депутатів Верховної Ради України 9-го кликання", - йдеться у повідомленні.

На підозрюваного покладено низку процесуальних обов’язків: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого (детектива) або прокурора; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії обов’язків – 50 днів, до 20 жовтня 2020 року.

Суд зобов’язав поручителів за необхідності доставити підозрюваного до органу досудового розслідування чи в суд на першу вимогу. Вони також зобов’язані забезпечувати виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків. У разі невиконання взятих на себе зобов’язань, на поручителів накладається грошове стягнення в розмірі від 20 до 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Колишнього директора комунального об’єднання підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна).

Як повідомлялося, 20 серпня САП і НАБУ оголосили 7 підозр у справі про розкрадання чиновниками комунального об'єднання "Київзеленбуд" майже 78 млн грн міського бюджету столиці.