Кличко перевірив, чи носять у школах маски

Міський голова Києва Віталій Кличко 1 вересня без попередження відвідав школу №234 у Дніпровському районі і перевірив дотримання в ній протиепідемічних правил.

Як передає Укрінформ, про це Кличко написав у Фейсбуці.

«У школі № 234 навчаються 1205 учнів і працюють 70 педагогів. Як у всіх комунальних навчальних закладах міста, тут розроблений регламент роботи на час пандемії. Зокрема, запровадили і новий розклад занять. Збільшили тривалість перерв між уроками. Також розробили схему входу для учнів, відкривши додаткові двері. Пересування закладом освіти регламентоване розміткою на підлозі», – написав Кличко.

Він зазначив, що згідно з правилами вхід до школи дозволений тільки в захисній масці, які учні можуть не одягати тільки на уроках. Водночас для учнів 1-4 класів маски необов’язкові під час пересування по школі.

Як зазначає КМДА, Кличко зайшов на урок до першокласників та привітав їх із першим днем у школі. І навідався в один із старших класів.

«Із приємністю сьогодні зазначив, що чимало старшокласників сиділи в масках і на уроці. Також усім дітям та педагогам щоранку, перед заняттями, вимірюють температуру. А класи на перервах провітрюють. У приміщеннях здійснюють дезінфекцію», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що всі школи столиці забезпечені дезінфекторами та засобами індивідуального захисту. Місто виділило для безпечної роботи закладів освіти понад 30 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочався новий навчальний рік.