Київський парк "Наталка" отримав премію за ландшафтну архітектуру

Київський парк «Наталка» визнали кращим об’єктом громадського простору на Національній премії України з ландшафтної архітектури та дизайну.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КМДА з посиланням на КО «Київзеленбуд».

«Столичний парк «Наталка» визнано кращим реалізованим об’єктом відкритих громадських просторів міст, населених пунктів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в «Київзеленбуд», парк став лауреатом І ступеня Національної премії України з ландшафтної архітектури та дизайну.

Ця премія має статус високої української професійної нагороди національного значення в галузі ландшафтної архітектури, садово-паркового мистецтва, ландшафтного будівництва, благоустрою та озеленення. Присуджується за кращі суспільні ландшафтні об’єкти, виконані на території України за останні 10 років (терміни проєктування і реалізації).

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«Оцінюють досвідчені архітектори, містобудівники, ландшафтні дизайнери з різних країн. Тож по праву можна сказати, що парк «Наталка» відповідає міжнародним стандартам. Впевнений, що наступного року ми зможемо представити на Премію не один об’єкт. Адже Київ змінюється, парки та сквери перетворюють на сучасні зелені зони для відпочинку. І вони є гідними оцінки кваліфікованого журі», – зазначив в. о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Як повідомлялося, фонтан у парку Партизанської слави внесено до Національного реєстру рекордів України як найвищий світловий пішохідний фонтан.