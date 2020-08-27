Кличко спростував пошкодження найбільшого прапора України

Київський міський голова Віталій Кличко спростував інформацію про пошкодження найбільшого, головного прапора України.

Як передає Укрінформ, про це Кличко повідомив у Фейсбуці.

"Бачу, як схвилювали чимало інтернет-користувачів фото спущеного найбільшого, головного прапора України. Хтось збентежений, а хтось вже почав зловтішатися і маніпулювати. Так от, сенсації немає. Прапор не пошкоджений вітром, як писали деякі "джерела". Його не замінили на новий", - зазначив Кличко.

Він додав, що для належної експлуатації флагштока мають регулярно відбуватися регламентні роботи - для перевірки, в якому стані полотно прапора та інженерна споруда флагштока. "Сьогодні вперше після відкриття меморіалу здійснили такі роботи. Отже, прапор цілий, флагшток у відмінному стані. І всі можуть побачити, що наш головний прапор гордо майорить над Києвом", - наголосив він.

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Як повідомлялося у ЗМІ, у Києві зняли найбільший в Україні прапор, встановлений перед Днем Незалежності.

До Дня Державного Прапора в столиці урочисто підняли головний прапор України.

Довжина флагштока прапора становить майже 90 метрів, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Елементи підсвітки споруди встановлені таким чином, що побачити прапор можна буде в будь-який час доби з будь-якої точки столиці України.

Споруду флагштока звели на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України в другій світовій війні", біля "Батьківщини-матері".