Стало відомо про стан постраждалих курсанток військово-медичної академії

Стало відомо про стан постраждалих курсанток військово-медичної академії

Укрінформ
Стан трьох курсанток Української військово-медичної академії, які постраждали напередодні внаслідок наїзду авто, наразі стабільний, загрози їхньому життю немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«На ранок 26 серпня стан постраждалих в аварії, що сталася вчора на території однієї з військових частин Київського гарнізону, за участю військовослужбовця Н. та слухачок Української військово-медичної академії стабільний, всі вони при тямі, на самостійному диханні, їхньому життю на даний час нічого не загрожує», - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що лікарі Головного військового госпіталю надали потерпілим усю необхідну допомогу та провели оперативне втручання. Пацієнтки забезпечені всіма необхідними медикаментами.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня у Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній водій Toyota Prius здійснив наїзд на трьох курсанток. Усіх дівчат у тяжкому стані було госпіталізовано. Одній з них ампутували обидві ноги. Винуватець затриманий на місці події, факт сп'яніння водія підтверджено драгером. За фактом ДТП столична поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

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