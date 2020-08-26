Київміськбуд проведе аудит недобудов, що перебувають під управлінням банку "Аркада"

Холдингова компанія "Київміськбуд" проведе аудит житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах", що знаходяться під управлінням банку "Аркада", аби завершити будівництво цих об'єктів.

Про це на брифінгу щодо ситуації навколо банку "Аркада" сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Підприємство "Київміськбуд" проведе аудит щодо добудови житлових комплексів. За його результатами інвесторам буде запропоновано алгоритм завершення будівництва житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах". Я вже дав відповідне доручення і сподіваюся, що за декілька місяців ми зможемо отримати більш детальну інформацію про це", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, банк «Аркада» віднесено до категорії неплатоспроможних. Відповідне рішення Правління Національного банку ухвалило 25 серпня 2020 року.

У Нацбанку заявили, що рішення віднести банк "Аркада" до неплатоспроможних ухвалено через зменшення нормативів капіталу.

За даними ЗМІ, банк «Аркада» закінчив перше півріччя зі збитком 9,75 млн грн. Обсяг вкладів фізосіб – 402,6 млн грн, юросіб – 308,8 млн грн.

Наприкінці травня та на початку літа під НБУ, Офісом Президента та КМДА відбулися мітинги інвесторів житлових проєктів банку «Аркада».

Банк «Аркада» зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві («Патріотика», «Еврика», «Патріотика на озерах»), у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тис. громадян; ідеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків.