ДТП з кав’ярнею: поліція Києва розповіла про постраждалих

У Києві правоохоронці встановлюють обставини ДТП на Дніпровській набережній, де легковий автомобіль в’їхав у кав’ярню, внаслідок чого травми отримали двоє людей.

Про це інформує поліція Києва у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Вирішується питання про відкриття кримінального провадження”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до чергової частини столичної поліції близько 11:00 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Дніпровська набережна. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції Києва, патрульні поліцейські та лікарі.

Попередньо встановлено, що водій авто Mazda виїхав на заборонний сигнал світлофору та зіткнувся з легковим авто марки Lexus, після чого він виїхав за межі проїжджої частини та врізався в приміщення кав’ярні.

Внаслідок ДТП постраждав водій Mazda та працівник кіоску, 2001 року народження; їх із травами різних ступенів тяжкості доставили у лікарню.

Як повідомлялося, 14 серпня у Києві Mazda після зіткнення з Lexus вилетіла на тротуар і загальмувала у кав'ярні на зупинці громадського транспорту.