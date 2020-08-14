Кличко показав, як будують метро на Виноградар

У Києві встановили планшайбу на тунелепрохідницький комплекс, за допомогою якого будуть прокладати тунелі метро на Виноградар.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Учора під керівництвом фахівців з Німеччини встановили планшайбу на тунелепрохідницький щит вагою майже 60 тонн і діаметром понад 6 метрів. Встановили її на комплекс «Галина», за допомогою якого будуть прокладати тунелі двох нових станцій метро", - написав Кличко.

Він зазначив, що за місяць комплекс проходитиме близько 200 метрів під землею, і приблизно за півроку буде прокладено один із тунелів.

«До кінця наступного року ми плануємо відкрити дві станції метро на Виноградар – «Мостицьку» та «Проспект Правди», - наголосив Кличко.

Кличко також оприлюднив відео, як відбувався процес встановлення обладнання.

Як повідомлялося, у столиці в рамках будівництва метро на Виноградар орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" та "Мостицька".

Дві нові станції Сирецько-Печерської лінії - "Мостицька" та "Проспект Правди" планується відкрити у грудні 2021 року.