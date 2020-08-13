Студенти КНУ Шевченка просять керівництво позбавити Лукашенка докторського ступеня вишу

Студенти та випускники Київського національного університету імені Тараса Шевченка просять керівництво університету позбавити президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора вищого навчального закладу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у зверненні, яке опублікувала випускниця КНУ Олена Нікуліна в Фейсбук.

"Ми, ініціативна група випускників та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, звертаємося до вас із проханням ініціювати позбавлення Олександра Григоровича Лукашенка звання почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка", - йдеться у зверненні.

На переконання його авторів, Лукашенко не є прогресивним державним і політичним діячем та не заслуговує на високе звання почесного доктора.

Диплом почесного доктора Київського університету ім. Шевченка Олександр Лукашенко отримав у 2009 році.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, у містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані 6,7 тис. осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.