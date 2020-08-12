Рух Борщагівським шляхопроводом відновлять за два тижні - Кличко
Про це у Фейсбуку повідомив Віталій Кличко, оприлюднивши коротке відео про те, як ведуться роботи на об’єкті, передає Укрінформ.
«Ми завершуємо капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. І вже за два тижні плануємо відновити проїзд транспорту у напрямку Кільцевої дороги. А 1 вересня – повністю завершимо капітальний ремонт цього об’єкта», - зазначив Кличко.
За його словами, до кінця цього тижня завершать облаштування конструкцій тротуарів та гідроізоляції автопроїзду. А з 17 серпня розпочнуть асфальтування цієї частини об’єкта.
«Ми розуміємо, що ремонт ускладнює рух транспорту. Але нагадаю: ми оновлюємо об’єкт, який не бачив ремонту з 1967 року. Тобто 53 роки! І робимо це, не перекриваючи рух повністю», – наголосив Кличко.
Він нагадав, що минулого року у столиці оновили лінію швидкісного трамвая. Для цього довелося майже повністю розібрати стару конструкцію споруди, адже, за словами фахівців, міст міг завалитися.
«Як кажуть фахівці, тут довелося фактично побудувати новий шляхопровід. Замінили 23 опори, встановили 76 нових балок. Повністю оновили проїжджу частину – включаючи бетонування її основи», – підкреслив Кличко
Як повідомлялося, у травні дорожники завершили капітальний ремонт першої черги Борщагівського шляхопроводу. Оновлюють не тільки саму конструкцію, а й під’їзди до неї.