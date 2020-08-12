Рух Борщагівським шляхопроводом відновлять за два тижні - Кличко

За два тижні у Києві повністю відкриють проїзд транспорту оновленим Борщагівським шляхопроводом у напрямку Кільцевої дороги.

Про це у Фейсбуку повідомив Віталій Кличко, оприлюднивши коротке відео про те, як ведуться роботи на об’єкті, передає Укрінформ.

«Ми завершуємо капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. І вже за два тижні плануємо відновити проїзд транспорту у напрямку Кільцевої дороги. А 1 вересня – повністю завершимо капітальний ремонт цього об’єкта», - зазначив Кличко.

За його словами, до кінця цього тижня завершать облаштування конструкцій тротуарів та гідроізоляції автопроїзду. А з 17 серпня розпочнуть асфальтування цієї частини об’єкта.

«Ми розуміємо, що ремонт ускладнює рух транспорту. Але нагадаю: ми оновлюємо об’єкт, який не бачив ремонту з 1967 року. Тобто 53 роки! І робимо це, не перекриваючи рух повністю», – наголосив Кличко.

Він нагадав, що минулого року у столиці оновили лінію швидкісного трамвая. Для цього довелося майже повністю розібрати стару конструкцію споруди, адже, за словами фахівців, міст міг завалитися.

Читайте також: На Борщагівському шляхопроводі змонтували перші балки

«Як кажуть фахівці, тут довелося фактично побудувати новий шляхопровід. Замінили 23 опори, встановили 76 нових балок. Повністю оновили проїжджу частину – включаючи бетонування її основи», – підкреслив Кличко

Як повідомлялося, у травні дорожники завершили капітальний ремонт першої черги Борщагівського шляхопроводу. Оновлюють не тільки саму конструкцію, а й під’їзди до неї.