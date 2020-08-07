У КМДА кажуть, що не можна підвищувати ціну на холодну воду через пандемію

Вартість холодної води та водовідведення цього року не зросте. Місто не має наміру погоджувати зміну тарифу в бік збільшення.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю виданню «Вечірній Київ» повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

«Це позиція міста. Ми знаємо про звернення «Київводоканалу» з цього приводу. Але переконані, коли є економічні наслідки пандемії й людям дуже важко матеріально, підвищувати тариф не можна. Треба активізувати роботу, знайти внутрішні резерви на підприємстві. Адже ми всі працюємо в складних нинішніх умовах боротьби з вірусом, який вплинув на усі сфери життя, тож мусимо знаходити вихід з таких ситуацій», – пояснив Пантелеєв.

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Як повідомлялось, 21 травня Київський міський голова Віталій Кличко наголосив, що міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.