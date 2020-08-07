За два тижні почнуть прокладати тунель між станціями "Мостицька" та "Сирець" - Кличко

У столиці в рамках будівництва метро на Виноградар орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" та "Мостицька".

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на Київського міського голову Віталія Кличка, повідомляє пресслужба КМДА.

"Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають. Місто тримає на контролі цей важливий проєкт. Фінансує його в повному обсязі. І ми робимо все, щоб наприкінці наступного року відкрити дві нових станції метро", - наголосив Кличко.

За його словами, орієнтовно через 2 тижні вже мають розпочатися роботи з розробки тунелю між станціями "Мостицька" та "Сирець.

"Будівництво двох нових станцій метро на Виноградар - "Мостицька" та "Проспект правди" - важливий для столиці та для комфорту киян проєкт. Вчора я був на будівельному майданчику – на місці, де буде майбутня станція "Мостицька". Поспілкувався, зокрема, і з німецькими фахівцями - представниками заводу-виробника тунелепрохідницького щита. Вони прибули до Києва контролювати роботи з його налаштування, - сказав Кличко.

За його словами, через карантинні обмеження представники заводу-виробника не могли приїхати до України раніше, тому це трохи вплинуло на графік робіт. Втім, підрядник - "Київметробуд" - обіцяє, що це не призведе до значних затримок будівництва, і вони готові прискорити виконання робіт.

Щодо потужності щита, то за місяць комплекс проходитиме близько 200 метрів під землею і десь за пів року прокладе один із тунелів, зазначив Кличко.

Також мер показав відео з будівельного майданчика біля майбутньої станції "Мостицька".

Як повідомлялося, дві нові станції Сирецько-Печерської лінії - "Мостицька" та "Проспект Правди" планується відкрити у грудні 2021 року.