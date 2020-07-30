У Києві назвали провулок на честь Гарета Джонса

Київська міська рада назвала одну з київських вулиць ім’ям Гарета Джонса, журналіста, який розповів правду про Голодомор.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні Київради у четвер, 30 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відтак, у Шевченківському районі з’явиться провулок, який носитиме ім’я британського журналіста Гарета Джонса.

Він був одним із перших західних кореспондентів, які своїми публікаціями донесли світові правду про Голодомор мільйонів людей в Україні у 1932-1933 роках.

Також Київрада перейменувала вулицю Димитрова у Деснянському районі на вулицю Никифора Дровняка.

Безіменний провулок у Дарницькому районі отримав ім'я українського поета Якова Щоголева.

Сквер на розі вулиць Зоологічної та Дегтярівської у Шевченківському районі отримав ім’я «Мюнхенський».

Площа між вулицями Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної у Дніпровському районі стала площею Сергія Набоки.

Скверу на розі вулиці Січових Стрільців та непарної сторони вулиці В’ячеслава Чорновола у Шевченківському районі присвоїли ім’я Мусліма Магомаєва.